Мик Шумахер высказался о тестах за Макларен

Резервный пилот "Мерседеса" немец Мик Шумахер высказался по поводу тестов, которые он провёл за "Макларен".

"Итак, я завершил программу дня в Портимао, первые тесты с "Маклареном" прошли отлично. Мы проехали достаточно много кругов, а также использовали несколько комплектов шин, так что было очень здорово получить этот опыт вместе с командой.

Это отличная команда, здесь работают отличные люди, и я очень рад, что скоро смогу вернуться туда", — приводит слова Шумахера PlanetF1.

Напомним, Шумахер покинул "Хаас" после завершения сезона Формулы-1 2022 года.