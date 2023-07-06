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Мик Шумахер высказался о тестах за Макларен
Пилот очень рад
Резервный пилот "Мерседеса" немец Мик Шумахер высказался по поводу тестов, которые он провёл за "Макларен".
"Итак, я завершил программу дня в Портимао, первые тесты с "Маклареном" прошли отлично. Мы проехали достаточно много кругов, а также использовали несколько комплектов шин, так что было очень здорово получить этот опыт вместе с командой.
Это отличная команда, здесь работают отличные люди, и я очень рад, что скоро смогу вернуться туда", — приводит слова Шумахера PlanetF1.
Напомним, Шумахер покинул "Хаас" после завершения сезона Формулы-1 2022 года.
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