  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Мик Шумахер высказался о тестах за Макларен
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мик Шумахер высказался о тестах за Макларен

Автоспорт
(1 голосов)

Пилот очень рад

Мик Шумахер высказался о тестах за Макларен

Новина українською

Резервный пилот "Мерседеса" немец Мик Шумахер высказался по поводу тестов, которые он провёл за "Макларен".

"Итак, я завершил программу дня в Портимао, первые тесты с "Маклареном" прошли отлично. Мы проехали достаточно много кругов, а также использовали несколько комплектов шин, так что было очень здорово получить этот опыт вместе с командой.

Это отличная команда, здесь работают отличные люди, и я очень рад, что скоро смогу вернуться туда", — приводит слова Шумахера PlanetF1.

Напомним, Шумахер покинул "Хаас" после завершения сезона Формулы-1 2022 года.

По теме
yellow-arrow
В ФИА нашли решение проблем с нарушением границ трассы
yellow-arrow
Мерседес готовит обновления на Гран-при Великобритании
yellow-arrow
Формула-1 опубликовала календарь на сезон-2024
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мерседес Мик Шумахер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде