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Льюис Хэмилтон высказался о новом контракте с Мерседесом
Пилот подождет до конца сезона
Фото: F1
Семикратный чемпион Формулы-1, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон ответил на вопрос по поводу нового контракта с командой. По словам Хэмилтона, он нисколько не сомневается в его подписании до конца нынешнего сезона "Королевских гонок".
"До конца сезона вопрос с контрактом будет решён. Я всё ещё верю в эту команду. Сто процентов. Всем нам требуется побольше времени, чтобы добраться туда, где мы хотим быть. Конечно, сделать это нелегко, но я верю, что у нас получится", — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
Нынешнее соглашение британца с немецким гоночным коллективом действует до конца 2023 года.
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