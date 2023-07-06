Льюис Хэмилтон высказался о новом контракте с Мерседесом

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон ответил на вопрос по поводу нового контракта с командой. По словам Хэмилтона, он нисколько не сомневается в его подписании до конца нынешнего сезона "Королевских гонок".

"До конца сезона вопрос с контрактом будет решён. Я всё ещё верю в эту команду. Сто процентов. Всем нам требуется побольше времени, чтобы добраться туда, где мы хотим быть. Конечно, сделать это нелегко, но я верю, что у нас получится", — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Нынешнее соглашение британца с немецким гоночным коллективом действует до конца 2023 года.