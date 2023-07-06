Леклер высказался о предстоящем Гран-при Великобритании

Пилот "Феррари" Шарль Леклер поделился ожиданиями от Гран-при Великобритании Формулы-1.

Напомним, что соревнования пройдут с 7 по 9 июля в Сильверстоуне (Великобритания).

"Мы не могли показать нужный темп ни на одной другой трассе после Барселоны, но в Австрии ощущения были хорошими, а темп был немного лучше, чем у нас был в первой части сезона.

Однако нам не следует увлекаться. "Ред Булл" по-прежнему намного впереди, и я думаю, что эта трасса в этот уикенд чуть больше выявит наши слабые стороны. Таким образом, нам будет немного сложнее, чем в Австрии", — приводит слова Леклера Racingnews365.

Напомним, на Гран-при Австрии Шарль Леклер финишировал на втором месте, а титул выиграл пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.