  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Леклер высказался о предстоящем Гран-при Великобритании
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леклер высказался о предстоящем Гран-при Великобритании

Автоспорт
(1 голосов)

Пилот считает, что эта трасса будет сложнее, чем в Австрии

Леклер высказался о предстоящем Гран-при Великобритании

Фото: Planet F1

Новина українською

Пилот "Феррари" Шарль Леклер поделился ожиданиями от Гран-при Великобритании Формулы-1.

Напомним, что соревнования пройдут с 7 по 9 июля в Сильверстоуне (Великобритания).

"Мы не могли показать нужный темп ни на одной другой трассе после Барселоны, но в Австрии ощущения были хорошими, а темп был немного лучше, чем у нас был в первой части сезона.

Однако нам не следует увлекаться. "Ред Булл" по-прежнему намного впереди, и я думаю, что эта трасса в этот уикенд чуть больше выявит наши слабые стороны. Таким образом, нам будет немного сложнее, чем в Австрии", — приводит слова Леклера Racingnews365.

Напомним, на Гран-при Австрии Шарль Леклер финишировал на втором месте, а титул выиграл пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

По теме
yellow-arrow
Льюис Хэмилтон высказался о новом контракте с Мерседесом
yellow-arrow
Мик Шумахер высказался о тестах за Макларен
yellow-arrow
В ФИА нашли решение проблем с нарушением границ трассы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ferrari Шарль Леклер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде