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Ферстаппен показал лучший результат по итогам первой тренировки Гран-при Великобритании

Автоспорт
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Снова лучший

Ферстаппен показал лучший результат по итогам первой тренировки Гран-при Великобритании

Фото: Sporting News

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В Сильверстоуне завершилась первая свободная практика Гран-при Великобритании.

Лучшее время по её итогам показал лидер общего зачёта пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Второй результат продемонстрировал его напарник Серхио Перес. Тройку лучших замкнул Александер Албон, представляющий "Уильямс".

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон был 12-м.

Гран-при Великобритании. Первая свободная практика:

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 1.28,600.

2. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,448.

3. Александер Албон ("Уильямс") +0,489.

4. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0,668.

5. Шарль Леклер ("Феррари") +0,680.

6. Эстебан Окон ("Альпин") +0,719.

7. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,757.

8. Ландо Норрис ("Макларен") +0,841.

9. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +0,871.

10. Оскар Пиастри ("Макларен") +1,058.

11. Ник де Врис ("Альфа Таури") +1,091.

12. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +1,168.

13. Пьер Гасли ("Альпин") +1,228.

14. Джордж Расселл ("Мерседес") +1,274.

15. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +1,490.

16. Юки Цунода ("Альфа Таури") +1,492.

17. Логан Сарджент ("Уильямс") +1,524.

18. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +1,721.

19. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,785.

20. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +1,991.

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В статье: Макс Ферстаппен
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