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Ферстаппен показал лучший результат во второй практике Гран-при Великобритании
Хэмилтон показал 15-й результат
Фото: FIA
Завершилась вторая тренировка Гран-при Великобритании Формулы-1 на трассе в Сильверстоуне (Великобритания).
Лучшее время по её итогам показал лидер чемпионата Макс Ферстаппен, вторым стал испанец Карлос Сайнс, третий результат продемонстрировал Александер Албон.
Формула-1. Гран-при Великобритании. Вторая тренировка:
1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 1:28.078
2. Карлос Сайнс-младший ("Феррари") +0,022
3. Александер Албон ("Уильямс") +0,2018
4. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,264
5. Логан Сарджент ("Уильямс") +0,688
6. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +0,788
7. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +0,802
8. Пьер Гасли ("Альпин") +0,811
9. Оскар Пиастри ("Макларен") +0,848
10. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +1,056
11. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +1.147
12. Джордж Расселл ("Мерседес") +1.160
13. Эстебан Окон ("Альпин") +1.164
14. Ландо Норрис ("Макларен") +1.182
15. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +1.205
16. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +1.300
17. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1.361
18. Юки Цунода ("Альфа Таури") +1.405
19. Ник де Врис ("Альфа Таури") +1.493
20. Шарль Леклер ("Феррари") — нет времени.
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