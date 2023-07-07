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Ферстаппен показал лучший результат во второй практике Гран-при Великобритании

Автоспорт
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Хэмилтон показал 15-й результат

Ферстаппен показал лучший результат во второй практике Гран-при Великобритании

Фото: FIA

Новина українською

Завершилась вторая тренировка Гран-при Великобритании Формулы-1 на трассе в Сильверстоуне (Великобритания).

Лучшее время по её итогам показал лидер чемпионата Макс Ферстаппен, вторым стал испанец Карлос Сайнс, третий результат продемонстрировал Александер Албон.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Вторая тренировка:

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 1:28.078

2. Карлос Сайнс-младший ("Феррари") +0,022

3. Александер Албон ("Уильямс") +0,2018

4. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,264

5. Логан Сарджент ("Уильямс") +0,688

6. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +0,788

7. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +0,802

8. Пьер Гасли ("Альпин") +0,811

9. Оскар Пиастри ("Макларен") +0,848

10. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +1,056

11. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +1.147

12. Джордж Расселл ("Мерседес") +1.160

13. Эстебан Окон ("Альпин") +1.164

14. Ландо Норрис ("Макларен") +1.182

15. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +1.205

16. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +1.300

17. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1.361

18. Юки Цунода ("Альфа Таури") +1.405

19. Ник де Врис ("Альфа Таури") +1.493

20. Шарль Леклер ("Феррари") — нет времени.

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В статье: Макс Ферстаппен
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