Техническим директором Уильямса может стать инженер работавший в Рено и Мерседесе

Новым техническим директором "Уильямса" может стать известный британский инженер Ник Честер, пишет издание Formula.Hu.

Ранее Честер занимал такую же должность в "Лотусе" и "Рено", а после ухода из французской команды сотрудничал с "Мерседесом" и "Маклареном" в Формуле-Е.

Честер может оказаться не единственным звёздным новичком "Уильямса". Сообщается, что в команду может перейти главный технический директор (CTO) "Альпин" Ник Фрай и занять в британской команде аналогичную должность.

Сама команда не подтвердила, но и не опровергла возможность прихода двух специалистов.