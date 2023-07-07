Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Техническим директором Уильямса может стать инженер работавший в Рено и Мерседесе
Неожиданный поворот событий
Фото: TopGear
Новым техническим директором "Уильямса" может стать известный британский инженер Ник Честер, пишет издание Formula.Hu.
Ранее Честер занимал такую же должность в "Лотусе" и "Рено", а после ухода из французской команды сотрудничал с "Мерседесом" и "Маклареном" в Формуле-Е.
Честер может оказаться не единственным звёздным новичком "Уильямса". Сообщается, что в команду может перейти главный технический директор (CTO) "Альпин" Ник Фрай и занять в британской команде аналогичную должность.
Сама команда не подтвердила, но и не опровергла возможность прихода двух специалистов.
Популярное сейчас
- Ничто человеческое не чуждо. Мудрика заметили в бухарестском McDonalds. ВИДЕО
- СМИ: Мбаппе удивил ультиматум руководства ПСЖ. Игрок не давал обещаний не уходить бесплатно
- Столтенберг рассказал о решениях, которые примут на саммите НАТО, и сообщил, ждать ли участия Зеленского
- Фернандо Алонсо оценил шансы Астон Мартин на Гран-при Великобритании
- Красотка дня. Прекрасная жена героя украинской молодежки Георгия Судакова. ФОТО
- Роман Григорчук получил новый статус