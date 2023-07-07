  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Техническим директором Уильямса может стать инженер работавший в Рено и Мерседесе
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Техническим директором Уильямса может стать инженер работавший в Рено и Мерседесе

Автоспорт
(1 голосов)

Неожиданный поворот событий

Техническим директором Уильямса может стать инженер работавший в Рено и Мерседесе

Фото: TopGear

Новина українською

Новым техническим директором "Уильямса" может стать известный британский инженер Ник Честер, пишет издание Formula.Hu.

Ранее Честер занимал такую же должность в "Лотусе" и "Рено", а после ухода из французской команды сотрудничал с "Мерседесом" и "Маклареном" в Формуле-Е.

Честер может оказаться не единственным звёздным новичком "Уильямса". Сообщается, что в команду может перейти главный технический директор (CTO) "Альпин" Ник Фрай и занять в британской команде аналогичную должность.

Сама команда не подтвердила, но и не опровергла возможность прихода двух специалистов.

По теме
yellow-arrow
Ферстаппен показал лучший результат во второй практике Гран-при Великобритании
yellow-arrow
Ферстаппен показал лучший результат по итогам первой тренировки Гран-при Великобритании
yellow-arrow
Леклер высказался о предстоящем Гран-при Великобритании
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Уильямс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде