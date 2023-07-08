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Ферстаппен выиграл поул Гран-при Великобритании-2023
Очередная победа нидерландского автогонщика
Фото: Oracle Red Bull Racing
Макс Ферстаппен очередной раз одержал победу. На этот раз гонщик выиграл поул Гран-при Великобритании-2023. Это его пятая победа подряд в квалификации и восьмая в целом в этом сезоне.
Второе и третье место заняли Ландо Норрис и Оскар Пиастри соответственно.
Серхио Перес не смог пройти первый сегмент квалификации и занял 16 место.
Главная гонка Гран-при Великобритании состоится завтра, 9 июля. Начало в 17:00.
QUALIFYING CLASSIFICATION ????— Formula 1 (@F1) July 8, 2023
Your final order from qualifying at Silverstone! #BritishGP #F1 pic.twitter.com/syQTcF5V0O
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