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Ферстаппен выиграл поул Гран-при Великобритании-2023

Автоспорт
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Очередная победа нидерландского автогонщика

Ферстаппен выиграл поул Гран-при Великобритании-2023

Фото: Oracle Red Bull Racing

Новина українською

Макс Ферстаппен очередной раз одержал победу. На этот раз гонщик выиграл поул Гран-при Великобритании-2023. Это его пятая победа подряд в квалификации и восьмая в целом в этом сезоне.

Второе и третье место заняли Ландо Норрис и Оскар Пиастри соответственно.

Серхио Перес не смог пройти первый сегмент квалификации и занял 16 место.

Главная гонка Гран-при Великобритании состоится завтра, 9 июля. Начало в 17:00.

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В статье: Макс Ферстаппен Ландо Норрис Гран-при Великобритании Оскар Пиастри
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