Ферстаппен выиграл поул Гран-при Великобритании-2023

Макс Ферстаппен очередной раз одержал победу. На этот раз гонщик выиграл поул Гран-при Великобритании-2023. Это его пятая победа подряд в квалификации и восьмая в целом в этом сезоне.

Второе и третье место заняли Ландо Норрис и Оскар Пиастри соответственно.

Серхио Перес не смог пройти первый сегмент квалификации и занял 16 место.

Главная гонка Гран-при Великобритании состоится завтра, 9 июля. Начало в 17:00.

QUALIFYING CLASSIFICATION ????



Your final order from qualifying at Silverstone! #BritishGP #F1 pic.twitter.com/syQTcF5V0O