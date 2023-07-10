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Ферстаппен назвал недостатки, над которыми Ред Булл нужно поработать

Автоспорт
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Ферстаппен назвал недостатки, над которыми Ред Булл нужно поработать

Фото: Getty Images

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Двукратный чемпион мира и пилот "Ред Булл" голландец Макс Ферстаппен поделился мнением о компонентах, над которыми его команде стоит поработать, чтобы стать ещё сильнее.

"Лобовое сопротивление, низкая скорость, средняя скорость, высокая скорость, эффект DRS, износ шин… Все эти области. Это то, над чем мы сейчас работаем! Кроме того, эффективность тормозов. И да, я не шучу", — приводит слова Ферстаппена GPblog.

Напомним, Ферстаппен одержал победу на Гран-при Великобритании, доведя преимущество в общем зачёте пилотов Формулы-1 до 99 очков. Сейчас в его активе 255 баллов.

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В статье: Макс Ферстаппен
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