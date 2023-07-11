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Карлос Сайнс рассказал о проблемах болида Феррари
Не все так хорошо как хотелось бы
Пилот "Феррари" Карлос Сайнс рассказал, что у него были проблемы с управлением в условиях сильного ветра на прошедшем Гран-при Великобритании.
"Очень ветрено, машиной было очень тяжело управлять. Нелегко быть стабильным в таких условиях. Мы испытывали большие проблемы со сцеплением при попутном ветре, не могли справиться с мощностью, а жёсткие шины всё усложняли.
Мы сильно зависим от ветра, погоды и температуры, поскольку это делает нас уязвимыми в некоторые из уикендов. На одном из кругов я был на три или четыре десятых быстрее только из-за ветра", – приводит слова Сайнса издание F1i.
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