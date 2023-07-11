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Ник де Врис уволен из Альфа Таури

Автоспорт
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Его может заменить резервный пилот Ред Булл

Ник де Врис уволен из Альфа Таури

Фото: beyondtheflag.com

Новина українською

Голландский пилот "Альфа Таури" Ник де Врис был уволен из команды. Об этом у себя в социальных сетях сообщил комментатор Аллард Калфф, у которого хорошие отношения с семьёй де Вриса.

В минувшем сезоне Ник был резервным пилотом "Мерседеса". Однако гонщик успел провести четыре тренировки с разными командами Формулы-1, а также поучаствовал в частных тестах на болиде "Альпин".

Ранее появлялась информация, что голландец может потерять место в "Альфа Таури".

По версии издания F1-Insider, на замену де Врису придёт австралийский пилот Даниэль Риккардо, который сейчас является резервным пилотом "Ред Булл".

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