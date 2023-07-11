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Даниэль Рикардо показал результат на тестах достойный первого ряда на ГП Великобритании
Похоже, что пилот будет бороться за призовые места
Фото: F1
Журналист официального сайта Формулы-1 Лоуренс Баретто высказался о результатах Даниэля Риккардо на шинных тестах "Ред Булл" в Сильверстоуне (Великобритания).
"Насколько он хорош сейчас? Источники сообщают, что лучшее время, которое он показал на сегодняшних тестах шин "Пирелли" в Сильверстоуне, было бы достаточным для первого ряда воскресного Гран-при Великобритании. И это круг на автомобиле, который не гонится за мощностью, поскольку основной целью является сбор данных для "Пирелли". Раньше он никогда не водил машину 2023 года выпуска.
Если это не хорошая форма, то я не знаю, что это", — приводит слова Баретто официальный сайт Формулы-1.
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