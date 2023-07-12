  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Тото Вольф был замечен с Ником де Врисом в Монако
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тото Вольф был замечен с Ником де Врисом в Монако

Автоспорт
(1 голосов)

Похоже, что пилот будет резервным пилотом Мерседеса

Тото Вольф был замечен с Ником де Врисом в Монако

Новина українською

В сети появилась фотография из кафе в Монако, на которой видно, что руководитель "Мерседеса" Тото Вольф встречался с пилотом Ником де Врисом, который на днях был уволен из "Альфа Таури".

Напомним, де Врис в минувшем сезоне был резервным пилотом "Мерседеса". При этом гонщик успел провести четыре тренировки с разными командами Формулы-1 — "Уильямсом", "Астон Мартин", "Альфа Таури" и "Мерседесом".

28-летний Ник де Врис проводил свой первый сезон в Формуле-1 и ни разу не сумел попасть в очковую зону.

По теме
yellow-arrow
Даниэль Рикардо показал результат на тестах достойный первого ряда на ГП Великобритании
yellow-arrow
Альфа Таури объявила о переходе Риккардо
yellow-arrow
Ник де Врис уволен из Альфа Таури
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тото Вольфф
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде