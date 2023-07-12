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Тото Вольф был замечен с Ником де Врисом в Монако
Похоже, что пилот будет резервным пилотом Мерседеса
В сети появилась фотография из кафе в Монако, на которой видно, что руководитель "Мерседеса" Тото Вольф встречался с пилотом Ником де Врисом, который на днях был уволен из "Альфа Таури".
Напомним, де Врис в минувшем сезоне был резервным пилотом "Мерседеса". При этом гонщик успел провести четыре тренировки с разными командами Формулы-1 — "Уильямсом", "Астон Мартин", "Альфа Таури" и "Мерседесом".
28-летний Ник де Врис проводил свой первый сезон в Формуле-1 и ни разу не сумел попасть в очковую зону.
Toto and Nyck spotted in Monaco Today????— #TeamLH Japan (@TeamLH44JAPAN) July 12, 2023
どんなお話をしたのか pic.twitter.com/nAeDcjxtGA
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