Тото Вольф был замечен с Ником де Врисом в Монако

В сети появилась фотография из кафе в Монако, на которой видно, что руководитель "Мерседеса" Тото Вольф встречался с пилотом Ником де Врисом, который на днях был уволен из "Альфа Таури".

Напомним, де Врис в минувшем сезоне был резервным пилотом "Мерседеса". При этом гонщик успел провести четыре тренировки с разными командами Формулы-1 — "Уильямсом", "Астон Мартин", "Альфа Таури" и "Мерседесом".

28-летний Ник де Врис проводил свой первый сезон в Формуле-1 и ни разу не сумел попасть в очковую зону.