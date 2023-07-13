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Макс Ферстаппен признан лучшим гонщиком года по версии ESPY
Пилот провел отличный сезон
Фото: Sporting News
13 июля, в театре "Долби" в Лос-Анджелесе (США) состоялась церемония награждения 31-й ежегодной премии высоких достижений в спорте ESPYS 2023. Издание ESPN на своём официальном сайте опубликовало имена лауреатов собственной ежегодной премии, по итогам которой лучшим гонщиком стал Макс Ферстаппен.
Напомним, Ферстаппен одержал победу на Гран-при Великобритании, доведя преимущество в общем зачёте пилотов Формулы-1 до 99 очков. Сейчас в его активе 255 баллов. У Серхио Переса (также "Ред Булл"), занимающего второе место, 156 очков.
В прошлом сезоне голландец стал победителем Формулы-1.
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