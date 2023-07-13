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ФОТО. Мерседес показал Мика Шумахера в шлеме его отца Михаэля

Автоспорт
(1 голосов)

Пилот примерил шлем

ФОТО. Мерседес показал Мика Шумахера в шлеме его отца Михаэля

Новина українською

Команда Формулы-1 "Мерседес" показала фотографию резервного пилота команды Мика Шумахера в шлеме отца Михаэля.

Напомним, Мик Шумахер покинул "Хаас" после завершения сезона Формулы-1 2022 года.

В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг. В минувшем сезоне Формулы-1 Мик занял 16-е место в общем зачёте пилотов, набрав 12 очков.

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В статье: Мерседес Мик Шумахер
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