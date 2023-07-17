В Ирландии два человека погибли во время ралли

16 июля в Ирландии во время ралли Sligo Stages погибли гонщик Джин Макдональд и штурман Дайр Магуайр.

Пилот и штурман допустили столкновение со стеной на шестом спецучастке гонки.

"У пилота стаж более 15 лет, а у штурмана — более 20 лет, оба они были постоянными участниками соревнований в приграничном, среднем и западном регионах и пользовались заслуженным уважением.

Это был второй заезд на этом участке дороги. Ранее он использовался в качестве третьего этапа, и незадолго до 15:00 автомобиль съехал с дороги и столкнулся со стеной, и, к сожалению, водитель и второй пилот скончались от полученных травм", — приводит слова спортивного директора Motorsport Ireland Арт МакКаррик.