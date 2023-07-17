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В квалификации Гран-при Венгрии проведут эксперимент с альтернативным распределением шин

Автоспорт
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Только жесткие шины

В квалификации Гран-при Венгрии проведут эксперимент с альтернативным распределением шин

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Директор "Пирелли" Марио Изола подтвердил проведение эксперимента с альтернативным распределением шин во время квалификации Гран-при Венгрии.

"В Венгрии впервые будет опробовано альтернативное распределение шин для квалификации. Гонщики будут использовать только жёсткие шины в первом сегменте, "медиум" — во втором сегменте и мягкие шины в третьем, если трасса останется сухой.

Эти изменения, по крайней мере на бумаге, должны расширить варианты стратегий команд. Альтернативное распределение шин также экономит два комплекта сухих шин по сравнению с традиционным форматом. Эксперимент снова пройдёт во время Гран-при Италии, и только после этого ФИА, Формула-1 и команды решат, вводить альтернативное распределение на следующий сезон или нет", — приводит слова Изолы RacingNews365.

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В статье: Гран-при Венгрии
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