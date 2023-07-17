Макс Ферстаппен рассказал, что мотивирует его после уверенных побед в Формуле-1

Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен рассказал о своей мотивации побеждать в условиях доминирования в текущем сезоне.

"Не становится ли мне скучно на трассе? Всё наоборот, я думаю, мне стало бы скучно, если бы я не видел возможности бороться за победу.

Что касается меня, то, находясь на вершине, я по-прежнему очень мотивирован. Мне нравится то, что я делаю, но нужно стремиться к большему. Я хочу и дальше оставаться на вершине, буду пытаться увеличить отрыв ещё больше — вот моя мотивация сейчас. Это определённо не скучно.

Рискованный пит-стоп на Гран-при Австрии? Я в любом случае хотел показать высокую скорость, на новых шинах или на старых. Команда также поняла, что безопаснее делать ставку на то, чтобы проехать самый быстрый круг на более свежих шинах, а не на старых.

Иногда нет риска — нет удовольствия, поэтому нужно немного оживить ситуацию. Это напоминает мне девиз, который был у Дитриха Матешица: никакого риска — никакого веселья. Так что я реализовал и это", — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.