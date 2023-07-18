Николас Латифи приостановил карьеру гонщика

Вице-чемпион Формулы-2 и экс-пилот Формулы-1 канадец Николас Латифи сообщил о приостановлении гоночной карьеры.

"Всем привет. Знаю, я не появлялся в социальных сетях в этом году. Я получил множество сообщений со всего мира с вопросом, что со мной, и каковы мои планы на будущее. И у меня есть новости, которыми я хотел бы поделиться.

В начале года я принял решение, что не будут гоняться в 2023-м. Было странно почувствовать отсутствие распорядка, в котором я провёл больше половины жизни. Понимая, что я не окажусь за рулём гоночной машины в этом году, я начал думать о том, что дальше, остаться ли мне в гонках или заняться чем-то иным.

И я решил, что в ближайшем будущем хотел бы взять паузу и сосредоточиться на другом пути. С детства я интересовался миром бизнеса, и я всегда говорил, что изучал бы это в университете, если бы не имел дело с гонками.

Я захотел получить степень магистра в области бизнес-администрирования и сосредоточиться на том, что преобразовало бы следующий этап моей жизни. Бизнес всегда был тем, о чём я задумывался, если говорить о жизни после гонок, даже если бы я выступал до 40 лет.

После пяти месяцев путешествия я рад сообщить, что был принят в MBA-программу Лондонской школы бизнеса, которую начну изучать в августе.

Такое решение может удивить многих людей, переход в другую серию мог бы показаться более понятным. Однако я понимал, что жизнь после гонок наступит, и решил, что сейчас хорошее время подготовиться. Это не прощание с миром гонок. Гонки в моей жизни с 13 лет, и ещё остались цели, которых я хотел бы добиться", – написал Латифи в социальных сетях