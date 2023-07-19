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Руководитель Альфа Таури назвал причину увольнения Ника де Вриса
Это было тяжелое решение для команды
Руководитель "Альфа Таури" Франц Тост высказался по поводу ухода из команды голландского пилота Ника де Вриса. В гоночном коллективе его заменит австралиец Даниэль Риккардо. По словам Тоста, де Врис оказался не готов к Формуле-1.
"Я очень сочувствую Нику, поверьте мне. Это было действительно очень тяжёлое решение, потому что Ник — фантастический человек. Он выиграл титул в Формуле-2 и был чемпионом в Формуле-Е. Должен сказать, что Формула-1 сильно изменилась за последние годы. Это означает, что, если молодой гонщик приходит сюда, то должен быть очень и очень профессионально подготовлен. Что я имею в виду, говоря это? Прежде чем пилот перейдёт в Формулу-1, ему нужно поучаствовать в частных тестах, на которых он преодолеет около 5000 км или что-то в этом роде. Мы провели несколько тестов с Ником в начале сезона, но не так много, как, возможно, было бы необходимо.
В начале года Ник выступал на многих трассах, где никогда раньше не был. Например, в Саудовской Аравии, Майами или в Мельбурне. Кроме того, были дополнительные спринтерские гонки, например, в Баку, где по регламенту всего одна тренировка, а затем квалификация. Поэтому новичку очень сложно показать хорошее выступление. Ник не знал многих трасс, и это тоже очень, очень большой недостаток. Даниэль Риккардо их знает, и поэтому в конце концов мы решили пойти с Риккардо", — приводит слова Тоста Formula.hu.
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