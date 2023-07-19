  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Руководитель Альфа Таури назвал причину увольнения Ника де Вриса
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Руководитель Альфа Таури назвал причину увольнения Ника де Вриса

Автоспорт
(1 голосов)

Это было тяжелое решение для команды

Руководитель Альфа Таури назвал причину увольнения Ника де Вриса

Новина українською

Руководитель "Альфа Таури" Франц Тост высказался по поводу ухода из команды голландского пилота Ника де Вриса. В гоночном коллективе его заменит австралиец Даниэль Риккардо. По словам Тоста, де Врис оказался не готов к Формуле-1.

"Я очень сочувствую Нику, поверьте мне. Это было действительно очень тяжёлое решение, потому что Ник — фантастический человек. Он выиграл титул в Формуле-2 и был чемпионом в Формуле-Е. Должен сказать, что Формула-1 сильно изменилась за последние годы. Это означает, что, если молодой гонщик приходит сюда, то должен быть очень и очень профессионально подготовлен. Что я имею в виду, говоря это? Прежде чем пилот перейдёт в Формулу-1, ему нужно поучаствовать в частных тестах, на которых он преодолеет около 5000 км или что-то в этом роде. Мы провели несколько тестов с Ником в начале сезона, но не так много, как, возможно, было бы необходимо.

В начале года Ник выступал на многих трассах, где никогда раньше не был. Например, в Саудовской Аравии, Майами или в Мельбурне. Кроме того, были дополнительные спринтерские гонки, например, в Баку, где по регламенту всего одна тренировка, а затем квалификация. Поэтому новичку очень сложно показать хорошее выступление. Ник не знал многих трасс, и это тоже очень, очень большой недостаток. Даниэль Риккардо их знает, и поэтому в конце концов мы решили пойти с Риккардо", — приводит слова Тоста Formula.hu.

По теме
yellow-arrow
Forbes опубликовал топ-10 самых дорогих команд Формулы-1
yellow-arrow
Николас Латифи приостановил карьеру гонщика
yellow-arrow
Макс Ферстаппен рассказал, что мотивирует его после уверенных побед в Формуле-1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье:
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде