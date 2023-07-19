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Forbes опубликовал топ-10 самых дорогих команд Формулы-1
Возглавляет список не Ред Булл
фото - F1
Издание Forbes опубликовало список самых дорогих команд Формулы-1.
Стоимость "Феррари" определена на уровне $ 3,9 млрд. В тройку самых дорогих команд также вошли "Мерседес" и "Ред Булл", стоимость которых оценивается в $ 3,8 млрд и $ 2,6 млрд соответственно. В самом конце списка расположился "Уильямс". Средняя стоимость команды Формулы-1 равна $ 1,88 млрд.
Стоимость всех команд Формулы-1 по версии Forbes:
1. "Феррари" — $ 3,9 млрд
2. "Мерседес" — $ 3,8 млрд
3. "Ред Булл" — $ 2,6 млрд
4. "Макларен" — $ 2,2 млрд
5. "Альпин" — $ 1,4 млрд
6. "Астон Мартин" — $ 1,375 млрд
7. "Альфа Таури" — $ 1,125 млрд
8. "Альфа Ромео" — $ 900 млн
9. "Хаас" — $ 780 млн
10. "Уильямс" — $ 725 млн.
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