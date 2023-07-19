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Forbes опубликовал топ-10 самых дорогих команд Формулы-1

Автоспорт
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Возглавляет список не Ред Булл

Forbes опубликовал топ-10 самых дорогих команд Формулы-1

фото - F1

Новина українською

Издание Forbes опубликовало список самых дорогих команд Формулы-1.

Стоимость "Феррари" определена на уровне $ 3,9 млрд. В тройку самых дорогих команд также вошли "Мерседес" и "Ред Булл", стоимость которых оценивается в $ 3,8 млрд и $ 2,6 млрд соответственно. В самом конце списка расположился "Уильямс". Средняя стоимость команды Формулы-1 равна $ 1,88 млрд.

Стоимость всех команд Формулы-1 по версии Forbes:

1. "Феррари" — $ 3,9 млрд

2. "Мерседес" — $ 3,8 млрд

3. "Ред Булл" — $ 2,6 млрд

4. "Макларен" — $ 2,2 млрд

5. "Альпин" — $ 1,4 млрд

6. "Астон Мартин" — $ 1,375 млрд

7. "Альфа Таури" — $ 1,125 млрд

8. "Альфа Ромео" — $ 900 млн

9. "Хаас" — $ 780 млн

10. "Уильямс" — $ 725 млн.

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В статье: формула-1 Forbes
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