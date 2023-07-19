Ник де Врис: Я хотел бы поблагодарить Ред Булл и Альфа Таури за возможность воплотить в жизнь мою мечту

Нидерландский пилот Ник де Врис высказался об уходе из "Альфа Таури".

"Я хотел бы поблагодарить "Ред Булл" и "Альфа Таури" за возможность воплотить в жизнь мою мечту. Конечно, обидно, что шанс в Формуле-1, о котором я так долго мечтал, закончился преждевременно. Но жизнь — это не пункт назначения, это путешествие, и иногда вам приходится идти по трудной дороге, чтобы добраться туда, где вы хотите быть.

Я благодарен за то, что вы дали мне почувствовать такую жизнь, горжусь нашим путешествием и моей семьёй. Это просто ещё один опыт, движемся дальше и с нетерпением ждём следующей главы.

Спасибо всем за добрые и ободряющие сообщения на прошлой неделе. Было очень приятно чувствовать вашу поддержку.

P. S: я получил несколько интересных статей со словами, которые я якобы говорил на прошлой неделе. Давайте проясним: я не разговаривал ни с одним СМИ, и сейчас я дальше буду приятно проводить время. Всем хорошего лета", — написал де Врис на своей странице в социальной сети.