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В ФИА отреагировали на слухи о превышении бюджета командами Формулы-1

Автоспорт
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До сих пор проводится проверка

В ФИА отреагировали на слухи о превышении бюджета командами Формулы-1

Новина українською

В Международной автомобильной федерации (ФИА) опровергли слух о том, что три команды Формулы-1 превысили допустимый бюджет в минувшем сезоне, пишет Sky Sports.

По информации ресурса, ФИА по-прежнему проводит финансовую проверку, которая займёт ещё несколько недель.

Ранее сообщалось, что ФИА начала новую проверку топ-команд Формулы-1, связанную с соблюдением лимита бюджетов.

По версии федерации, команды могут в обход регламентированного бюджета заниматься финансированием формульной конюшни через привлечение специалистов, которые официально не числятся в команде Формулы-1.

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В статье: ФИА
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