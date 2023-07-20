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Альфа Таури показала фото Риккардо за рулем болида

Автоспорт
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Пилот вливается в коллектив

Альфа Таури показала фото Риккардо за рулем болида

Новина українською

"Альфа Таури" опубликовала новый пост в социальных сетях, в котором показала фото новоиспечённого пилота команды Даниэля Риккардо в кокпите.

Напомним, Риккардо заменил в составе "Альфа Таури" нидерландского пилота Ника де Вриса, который не смог набрать ни одного очка в своём дебютном сезоне в Формуле-1.

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В статье: Альфа Таури
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