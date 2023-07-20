Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Альфа Таури показала фото Риккардо за рулем болида
Пилот вливается в коллектив
"Альфа Таури" опубликовала новый пост в социальных сетях, в котором показала фото новоиспечённого пилота команды Даниэля Риккардо в кокпите.
Напомним, Риккардо заменил в составе "Альфа Таури" нидерландского пилота Ника де Вриса, который не смог набрать ни одного очка в своём дебютном сезоне в Формуле-1.
seat check ????#HungarianGP pic.twitter.com/8vgCSRMmCT— Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) July 20, 2023
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Севилья стала первым победителем Кубка вызова: совместного турнира УЕФА и КОНМЕБОЛ
- Арсенал в товарищеском матче разгромил 5:0 сборную всех звезд МЛС. Зинченко не попал в заявку
- Более сотни уничтоженной техники россиян за сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Феттель высказался о возвращении в Формулу-1
- Красотка дня. Роскошная жена украинского вратаря Реала Андрея Лунина. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка вратаря сборной Украины Анатолия Трубина. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
2500 грн