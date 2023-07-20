Феррари собирается нанять около 90 сотрудников

Руководитель "Феррари" Фредерик Вассёр готовит масштабные преобразования в итальянской команде. По информации QuiFinanza, французский специалист собирается пригласить в "Скудерию" сразу 90 новых инженеров.

Сам Вассёр рассказал, что половина новых сотрудников будут обладать опытом, а другую половину будут составлять менее квалифицированные специалисты.

Кроме того, в рамках изменений Энрико Кардиле был назначен на должность технического директора, Энрико Галтьери стал руководителем отдела двигателей, а Диего Тонди – главной отдела аэродинамики.

В настоящий момент "Феррари" занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 157 очков.