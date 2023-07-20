Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Феррари собирается нанять около 90 сотрудников
Масштабные перестройки
Фото: Autoblog
Руководитель "Феррари" Фредерик Вассёр готовит масштабные преобразования в итальянской команде. По информации QuiFinanza, французский специалист собирается пригласить в "Скудерию" сразу 90 новых инженеров.
Сам Вассёр рассказал, что половина новых сотрудников будут обладать опытом, а другую половину будут составлять менее квалифицированные специалисты.
Кроме того, в рамках изменений Энрико Кардиле был назначен на должность технического директора, Энрико Галтьери стал руководителем отдела двигателей, а Диего Тонди – главной отдела аэродинамики.
В настоящий момент "Феррари" занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 157 очков.
Популярное сейчас
- Вооруженные силы Украины впервые применили американские кассетные боеприпасы – WP
- Севилья стала первым победителем Кубка вызова: совместного турнира УЕФА и КОНМЕБОЛ
- Более сотни уничтоженной техники россиян за сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Николас Латифи приостановил карьеру гонщика
- Красотка дня. Роскошная жена украинского вратаря Реала Андрея Лунина. ФОТО
- Красотка дня. Горячая жена дорогостоящего новичка Днепра-1 Максима Третьякова. ФОТО