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Феррари собирается нанять около 90 сотрудников

Автоспорт
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Масштабные перестройки

Феррари собирается нанять около 90 сотрудников

Фото: Autoblog

Новина українською

Руководитель "Феррари" Фредерик Вассёр готовит масштабные преобразования в итальянской команде. По информации QuiFinanza, французский специалист собирается пригласить в "Скудерию" сразу 90 новых инженеров.

Сам Вассёр рассказал, что половина новых сотрудников будут обладать опытом, а другую половину будут составлять менее квалифицированные специалисты.

Кроме того, в рамках изменений Энрико Кардиле был назначен на должность технического директора, Энрико Галтьери стал руководителем отдела двигателей, а Диего Тонди – главной отдела аэродинамики.

В настоящий момент "Феррари" занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 157 очков.

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В статье: Ferrari
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