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Льюис Хэмилтон: Никаких переговоров с Мерседесом больше не ведётся

Автоспорт
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Пилот высказался о новом контракте

Льюис Хэмилтон: Никаких переговоров с Мерседесом больше не ведётся

Фото: F1

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Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон заявил, что переговоры о новом контракте с командой практически завершены, и о соглашении может быть объявлено по ходу сезона. Нынешний контракт Хэмилтона с немецким гоночным коллективом действует до конца 2023 года.

"Всё уже очень, очень близко. Возможно, об этом будет объявлено в конце года. Быть может, мы заставим вас подождать! Честно говоря, у меня нет больше никакой информации, которой я мог бы поделиться с вами. Вопрос по-прежнему обсуждается с юристами.

Что касается меня, то сам я участия в переговорах не принимал. Я отстранился от этого с самого начала, потому что давно хотел сосредоточиться на других вещах. Команда работала над этим в фоновом режиме. Никаких переговоров больше не ведётся, остались лишь формальности", — приводит слова Хэмилтона Crash.net.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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