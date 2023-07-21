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Первая тренировка Гран-при Венгрии остановлена красными флагами

Автоспорт
(2 голосов)

Перес попал в аварию

Первая тренировка Гран-при Венгрии остановлена красными флагами

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В настоящий момент на автодроме "Хунгароринг" проходит первая свободная практика Гран-при Венгрии.

Всего через несколько минут после её начала сессия была остановлена из-за аварии мексиканского пилота "Ред Булл" Серхио Переса. Гонщик зацепил траву задним левым колесом, после чего потерял контроль над машиной и оказался в стене.

Перес в настоящий момент занимает второе место в общем зачёте пилотов, имея в активе 156 очков. Гран-при Венгрии проходит с 21 по 23 июля.

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В статье: Гран-при Венгрии
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