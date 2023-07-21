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Рассел показал лучший результат по итогам первой тренировки Гран-при Венгрии

Автоспорт
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Рассел показал лучший результат по итогам первой тренировки Гран-при Венгрии

Фото: The SportsRush

Новина українською

На автодроме "Хунгароринг" завершилась первая свободная практика Гран-при Венгрии. Лучший результат по итогам заезда продемонстрировал гонщик "Мерседеса" Джордж Расселл, вторым стал пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри. Третье время у Лэнса Стролла, представляющего "Астон Мартин".

Отметим, что заезд проходил в дождевых условиях: осадки начались вскоре после старта тренировки.

Гран-при Венгрии. Первая тренировка:

1. Джордж Расселл ("Мерседес") – 1.38,795.

2. Оскар Пиастри ("Макларен") +0,359.

3. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1,218.

4. Ландо Норрис ("Макларен") +1,482.

5. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +1,892.

6. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +2,237.

7. Шарль Леклер ("Феррари") +2,347.

8. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +2,568.

9. Логан Сарджент ("Уильямс") +2,621.

10. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +3,911.

11. Кевин Магнуссен ("Хаас") +4,111.

12. Юки Цунода ("Альфа Таури") +6,780.

13. Александер Албон ("Уильямс") +8,612.

14. Даниэль Риккардо ("Альфа Таури") – не показал времени.

15. Карлос Сайнс ("Феррари") – не показал времени.

16. Серхио Перес ("Ред Булл") – не показал времени.

17. Эстебан Окон ("Альпин") – не показал времени.

18. Пьер Гасли ("Альпин") – не показал времени.

19. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – не показал времени.

20. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – не показал времени.

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В статье: Джордж Расселл
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