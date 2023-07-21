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Рассел показал лучший результат по итогам первой тренировки Гран-при Венгрии
Отличный результат
Фото: The SportsRush
На автодроме "Хунгароринг" завершилась первая свободная практика Гран-при Венгрии. Лучший результат по итогам заезда продемонстрировал гонщик "Мерседеса" Джордж Расселл, вторым стал пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри. Третье время у Лэнса Стролла, представляющего "Астон Мартин".
Отметим, что заезд проходил в дождевых условиях: осадки начались вскоре после старта тренировки.
Гран-при Венгрии. Первая тренировка:
1. Джордж Расселл ("Мерседес") – 1.38,795.
2. Оскар Пиастри ("Макларен") +0,359.
3. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1,218.
4. Ландо Норрис ("Макларен") +1,482.
5. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +1,892.
6. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +2,237.
7. Шарль Леклер ("Феррари") +2,347.
8. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +2,568.
9. Логан Сарджент ("Уильямс") +2,621.
10. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +3,911.
11. Кевин Магнуссен ("Хаас") +4,111.
12. Юки Цунода ("Альфа Таури") +6,780.
13. Александер Албон ("Уильямс") +8,612.
14. Даниэль Риккардо ("Альфа Таури") – не показал времени.
15. Карлос Сайнс ("Феррари") – не показал времени.
16. Серхио Перес ("Ред Булл") – не показал времени.
17. Эстебан Окон ("Альпин") – не показал времени.
18. Пьер Гасли ("Альпин") – не показал времени.
19. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – не показал времени.
20. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – не показал времени.
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