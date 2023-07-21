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Феррари переманила у Мерседеса одного из лучших специалистов
Команда пытается улучшить свой болид
Фото: Autoblog
"Феррари" пригласила в команду директора по производительности "Мерседеса" Лоика Серру. Об этом пишет Formu1aUno.
С помощью Серры "Скудеррия" надеется получить больше знаний в области работы с шинами, подвеской и динамикой болидов.
В "Мерседесе" Серра работает с 2010 года. Кроме того, Лоик трудился в шинной компании "Мишлен", а также в "БМВ-Заубер".
Ранее сообщалось, что "Феррари" наймёт 90 инженеров в ходе масштабной реструктуризации.
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