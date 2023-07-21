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Феррари переманила у Мерседеса одного из лучших специалистов

Автоспорт
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Команда пытается улучшить свой болид

Феррари переманила у Мерседеса одного из лучших специалистов

Фото: Autoblog

Новина українською

"Феррари" пригласила в команду директора по производительности "Мерседеса" Лоика Серру. Об этом пишет Formu1aUno.

С помощью Серры "Скудеррия" надеется получить больше знаний в области работы с шинами, подвеской и динамикой болидов.

В "Мерседесе" Серра работает с 2010 года. Кроме того, Лоик трудился в шинной компании "Мишлен", а также в "БМВ-Заубер".

Ранее сообщалось, что "Феррари" наймёт 90 инженеров в ходе масштабной реструктуризации.

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В статье: Ferrari
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