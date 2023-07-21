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Леклер показал лучший результат во второй тренировки Гран-при Венгрии
Ферстаппен вне топ-3
Фото: F1
На автодроме "Хунгароринг" завершилась вторая свободная практика Гран-при Венгрии.
Лучший результат по итогам заезда показал пилот "Феррари" Шарль Леклер, вторым стал гонщик команды "Макларен" Ландо Норрис. Третье время у Пьера Гасли, представляющего "Альпин".
Лидер общего зачёта Макс Ферстаппен стал 11-м, Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" — 16-м.
Формула-1. Гран-при Венгрии. Вторая тренировка:
1.Шарль Леклер "Феррари" 1:17,686
2.Ландо Норрис"Макларен" +0,015
3.Пьер Гасли "Альпин" +0,232
4.Юки Цунода "Альфа Таури" +0,248
5.Эстебан Окон "Альпин" +0,359
6.Нико Хюлькенберг "Хаас" +0,372
7.Валттери Боттас "Альфа Ромео" +0,399
8.Фернандо Алонсо "Астон Мартин" +0,419
9.Гуаньюй Чжоу "Альфа Ромео" +0,422
10.Карлос Сайнс "Феррари" +0,496
11.Макс Ферстаппен "Ред Булл" +0,593
12.Лэнс Стролл "Астон Мартин" +0,633
13.Александер Албон "Уильямс" +0,691
14.Даниэль Риккардо "Альфа Таури" +0,699
15.Кевин Магнуссен "Хаас" +0,818
16.Льюис Хэмилтон "Мерседес" +1,060
17.Логан Сарджент "Уильямс" +1,150
18.Серхио Перес "Ред Булл" +1,292
19.Оскар Пиастри "Макларен" +1,431
20.Джордж Расселл "Мерседес" +1,489
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