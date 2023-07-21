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Леклер показал лучший результат во второй тренировки Гран-при Венгрии

Автоспорт
(1 голосов)

Ферстаппен вне топ-3

Леклер показал лучший результат во второй тренировки Гран-при Венгрии

Фото: F1

Новина українською

На автодроме "Хунгароринг" завершилась вторая свободная практика Гран-при Венгрии.

Лучший результат по итогам заезда показал пилот "Феррари" Шарль Леклер, вторым стал гонщик команды "Макларен" Ландо Норрис. Третье время у Пьера Гасли, представляющего "Альпин".

Лидер общего зачёта Макс Ферстаппен стал 11-м, Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" — 16-м.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Вторая тренировка:

1.Шарль Леклер "Феррари" 1:17,686

2.Ландо Норрис"Макларен" +0,015

3.Пьер Гасли "Альпин" +0,232

4.Юки Цунода "Альфа Таури" +0,248

5.Эстебан Окон "Альпин" +0,359

6.Нико Хюлькенберг "Хаас" +0,372

7.Валттери Боттас "Альфа Ромео" +0,399

8.Фернандо Алонсо "Астон Мартин" +0,419

9.Гуаньюй Чжоу "Альфа Ромео" +0,422

10.Карлос Сайнс "Феррари" +0,496

11.Макс Ферстаппен "Ред Булл" +0,593

12.Лэнс Стролл "Астон Мартин" +0,633

13.Александер Албон "Уильямс" +0,691

14.Даниэль Риккардо "Альфа Таури" +0,699

15.Кевин Магнуссен "Хаас" +0,818

16.Льюис Хэмилтон "Мерседес" +1,060

17.Логан Сарджент "Уильямс" +1,150

18.Серхио Перес "Ред Булл" +1,292

19.Оскар Пиастри "Макларен" +1,431

20.Джордж Расселл "Мерседес" +1,489

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В статье: Гран-при Венгрии
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