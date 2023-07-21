Чжоу может заменить Кевина Магнуссена в Хаасе

Китайский гонщик "Альфа Ромео" Гуаньюй Чжоу может заменить Кевина Магнуссена в составе "Хааса", пишет GrandPrix.

По информации источника, руководство "Хааса" раздумывает над заменой датского гонщика Кевина Магнуссена, который уступает партнёру по команде Нико Хюлькенбергу. Одним из факторов, говорящих в пользу Чжоу, является финансовая поддержка от Китая в размере € 20 млн.

Кевин Магнуссен набрал два очка в текущем сезоне Формулы-1 и располагается на 18-й строчке в общем зачёте пилотов.

Гуаньюй Чжоу заработал четыре очка и занимает 16-ю строчку в таблице общего зачёта пилотов.

Напомним, Гран-при Венгрии проходит с 21 по 23 июля.