Хэмилтон: Машина показала себя в худшем виде

Семикратный чемпион мира, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги первых двух тренировок Гран-при Венгрии, который проходит в эти выходные.

"Ощущения от болида вовсе не были хорошими. Сегодня машина показала себя в худшем виде, но мы поработаем над настройками. В прошлом году здесь поначалу ощущения тоже были ужасными, а потом всё перевернулось. Надеюсь, завтра всё сработает лучше", — приводит слова Хэмилтона GPBlog.

В первой тренировке Гран-при Венгрии Хэмилтон не показал времени вообще, а во второй практике у британца 16-й результат.