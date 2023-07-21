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Хэмилтон: Машина показала себя в худшем виде
Пилот прокомментировал результаты тренировок Гран-при Венгрии
Фото: F1
Семикратный чемпион мира, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги первых двух тренировок Гран-при Венгрии, который проходит в эти выходные.
"Ощущения от болида вовсе не были хорошими. Сегодня машина показала себя в худшем виде, но мы поработаем над настройками. В прошлом году здесь поначалу ощущения тоже были ужасными, а потом всё перевернулось. Надеюсь, завтра всё сработает лучше", — приводит слова Хэмилтона GPBlog.
В первой тренировке Гран-при Венгрии Хэмилтон не показал времени вообще, а во второй практике у британца 16-й результат.
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