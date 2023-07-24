Альфа Ромео показала специальную ливрею накануне Гран-при Бельгии

Команда Формулы-1 "Альфа Ромео" представила специальную ливрею, подготовленную к Гран-при Бельгии. На автодроме "Спа-Франкоршам" гонщики команды Гуаньюй Чжоу и Валттери Боттас выступят на болидах, в раскраску которых добавили зелёный цвет.

Сделано это в честь спонсора гоночного коллектива – стриминговой платформы Kick.

Гран-при Бельгии состоится с 28 по 30 июля и станет последним этапом в Формуле-1 перед длительной паузой, которая будет продолжаться до 25 августа, когда пройдёт Гран-при Нидерландов.