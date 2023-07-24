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Альфа Ромео показала специальную ливрею накануне Гран-при Бельгии
Ждем гонок
Фото: Твіттер Альфа Ромео
Команда Формулы-1 "Альфа Ромео" представила специальную ливрею, подготовленную к Гран-при Бельгии. На автодроме "Спа-Франкоршам" гонщики команды Гуаньюй Чжоу и Валттери Боттас выступят на болидах, в раскраску которых добавили зелёный цвет.
Сделано это в честь спонсора гоночного коллектива – стриминговой платформы Kick.
Гран-при Бельгии состоится с 28 по 30 июля и станет последним этапом в Формуле-1 перед длительной паузой, которая будет продолжаться до 25 августа, когда пройдёт Гран-при Нидерландов.
Hungary: 70 laps, 980 turns, 50 degrees asphalt temperature. 100% commitment by @alfaromeostake. #AlfaRomeo #JoinTheTribe pic.twitter.com/MCfx67bi0P— Alfa Romeo (@alfa_romeo) July 23, 2023
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