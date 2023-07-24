  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Альфа Ромео показала специальную ливрею накануне Гран-при Бельгии
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Альфа Ромео показала специальную ливрею накануне Гран-при Бельгии

Автоспорт
(1 голосов)

Ждем гонок

Альфа Ромео показала специальную ливрею накануне Гран-при Бельгии

Фото: Твіттер Альфа Ромео

Новина українською

Команда Формулы-1 "Альфа Ромео" представила специальную ливрею, подготовленную к Гран-при Бельгии. На автодроме "Спа-Франкоршам" гонщики команды Гуаньюй Чжоу и Валттери Боттас выступят на болидах, в раскраску которых добавили зелёный цвет.

Сделано это в честь спонсора гоночного коллектива – стриминговой платформы Kick.

Гран-при Бельгии состоится с 28 по 30 июля и станет последним этапом в Формуле-1 перед длительной паузой, которая будет продолжаться до 25 августа, когда пройдёт Гран-при Нидерландов.

По теме
yellow-arrow
ВИДЕО. Ландо Норрис разбил трофей Макса Ферстаппена на Гран-при Венгрии
yellow-arrow
Ферстаппен — победитель Гран-при Венгрии
yellow-arrow
Хэмилтон: Машина показала себя в худшем виде
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Alfa Romeo
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде