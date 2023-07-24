ВИДЕО. Ландо Норрис разбил трофей Макса Ферстаппена на Гран-при Венгрии

Пилот "Макларена" Ландо Норрис разбил трофей Макса Ферстаппена. Эпизод произошёл во время награждения призёров прошедшего Гран-при Венгрии Формулы-1.

Пилоты традиционно начали обливаться шампанским, однако британец Ландо Норрис, финишировавший вторым, не стал сразу участвовать в праздновании, а решил открыть бутылку, ударив дном по первой ступеньке подиума, где стоял трофей победителя гонки, голландца Макса Ферстаппена.

В результате трофей упал со ступеньки и разбился.