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ВИДЕО. Ландо Норрис разбил трофей Макса Ферстаппена на Гран-при Венгрии

Автоспорт
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Макс поблагодарил своего коллегу

ВИДЕО. Ландо Норрис разбил трофей Макса Ферстаппена на Гран-при Венгрии

Фото: Твиттер

Новина українською

Пилот "Макларена" Ландо Норрис разбил трофей Макса Ферстаппена. Эпизод произошёл во время награждения призёров прошедшего Гран-при Венгрии Формулы-1.

Пилоты традиционно начали обливаться шампанским, однако британец Ландо Норрис, финишировавший вторым, не стал сразу участвовать в праздновании, а решил открыть бутылку, ударив дном по первой ступеньке подиума, где стоял трофей победителя гонки, голландца Макса Ферстаппена.

В результате трофей упал со ступеньки и разбился.

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В статье: Макс Ферстаппен
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