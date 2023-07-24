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Макс Ферстаппен получит копию разбитого титула

Автоспорт
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Глава компании заявил, что они смогут изготовит ещё один

Макс Ферстаппен получит копию разбитого титула

Фото: Getty Images

Новина українською

Компания-производитель трофея за победу на Гран-при Венгрии Herendi Porcelanmanufaktura Zrt заявила, что изготовит для голландского гонщика "Ред Булл" Макса Ферстаппена дубликат керамической вазы взамен той, что разбил на подиуме британский пилот "Макларена" Ландо Норрис.

Ландо решил открыть бутылку шампанского ударом по высшей ступени подиума, и стоявшая на краю ступени ваза упала и получила серьёзные повреждения.

"Глава компании Herendi объявил в эфире телевизионной программы "Национальные спортивные новости", что им жаль по поводу повреждения трофея, но они сделают копию для победителя Гран-при Венгрии 2023 года Макса Ферстаппена, так как на их продукты положена пожизненная гарантия на создание дубликатов. Они уже начали создание копии вчера вечером", — написал в своём "твиттере" венгерский журналист Шандор Мецарош.

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В статье: Макс Ферстаппен
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