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Формула-1 может заблокировать показ Гран-при Лас-Вегаса

Автоспорт
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Касается это лишь посетителей отелей

Формула-1 может заблокировать показ Гран-при Лас-Вегаса

фото - F1

Новина українською

Формула-1 может предпринять меры, которые помешают наблюдать Гран-при Лас-Вегаса из ресторанов, отелей и казино этого города. Об этом пишет New York Post.

Гран-при Лас-Вегаса пройдёт на городской трассе, часть которой проходит по Лас-Вегас-Стрип – знаменитому участку бульвара, вдоль которого располагается множество отелей, ресторанов и казино. Как сообщает источник, компания Liberty Media, владеющая Формулой-1, отправила письма в соответствующие заведения, предложив им оплатить взнос в размере $ 1500 за человека (для некоторых заведений сумма выплат может доходить до нескольких миллионов долларов). В противном случае будут предприняты меры по лишению возможности наблюдать за заездами.

Один владелец казино так отреагировал на письмо Liberty Media: «Они буквально трясут людей, говоря, что будут препятствовать просмотру, если им не заплатят».

Напомним, что Гран-при Лас-Вегаса пройдёт с 17 по 19 ноября.

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