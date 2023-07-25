Формат Гран-при со спринтом может измениться в 2024 году

Комиссия Формулы-1, готовится провести заседание в уикенд предстоящего Гран-при Бельгии, где поднимет вопрос об очередном изменении уикендов со спринтом, которое может вступить в силу уже в 2024 году, пишет издание Auto Motor und Sport.

По данным источника, на заседании будут представлены планы по проведению шести Гран-при со спринтом в сезоне-2024. Стоит отметить, что формат может быть в очередной раз изменён: в пятницу предлагается проводить одну практику и спринт-квалификацию, основную квалификацию и спринт – в субботу, а гонку – в воскресенье.

Напомним, сейчас в пятницу проводится основная квалификация, а спринт-квалификация – в субботу.