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Ральф Шумахер рекомендует Хюлькенбергу покинуть Хаас
Экс-пилот считает, что в команде все зашло в тупик
Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказал мнение, что его соотечественнику, гонщику "Хааса" Нико Хюлькенбергу стоило бы покинуть американскую команду, чтобы найти более подходящий гоночный коллектив.
"Можно только гадать, сколько у него других вариантов, но, вероятно, любой из них для него был бы лучше, чем вариант с "Хаасом". Со стороны складывается впечатление, что в других командах больше потенциала. Например, в "Уильямс" вложено много денег, и вот, теперь там новый импульс. Также можно упомянуть и "Альфа Таури". Складывается впечатление, что в "Хаасе" всё зашло в тупик.
Однако найти новый кокпит для Нико будет непросто. У него репутация идеального участника квалификаций, который затем не может реализовать свой потенциал в гонке. Вот почему он так сильно хочет получить в распоряжение хорошую гоночную машину. Думаю, он немного переживает из-за того, что у него нет возможности продемонстрировать свои способности", — приводит слова Шумахера Sky Sport Germany.
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