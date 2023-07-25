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В Астон Мартин готовят масштабное обновление на Гран-при Нидерландов

Автоспорт
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Минувшие изменения не сработали

В Астон Мартин готовят масштабное обновление на Гран-при Нидерландов

Фото: Aston Martin

Новина українською

"Астон Мартин" готовит масштабное обновление болидов накануне Гран-при Нидерландов, пишет Marca.

Напомним, что гонка пройдет с 25 по 27 августа, сразу после летнего перерыва. В крайнем случае обновления привезут на Гран-при Эмилии-Романьи в Монце, запланированный на 1–3 сентября.

Обновления коснутся боковых понтонов и системы DRS. Кроме того, ожидается новое днище.

После 11 этапов Формулы-1 в нынешнем сезоне "Астон Мартин" располагается на третьем месте в Кубке конструкторов со 184 набранными очками. Британский гоночный коллектив уступает "Мерседесу" и "Ред Булл"

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В статье: Астон Мартин
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