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Тото Вольфф: В 2024 году нам нужно много изменений
Команда уже второй год подряд не показывает должных результатов
Руководитель "Мерседес" Тото Вольфф высказался о работе команды над болидом на следующий сезон Формулы-1 и отметил, что рассматриваются все возможные концепты будущей машины.
"В 2024 году нам нужно много изменений. Направление, которое развивает наша команда, довольно интересно. Мы видим возможности и ничего не отбрасываем в сторону. Мы рассматриваем каждый концепт, который видели на других машинах. Вопрос в том, как это работает, принесёт ли нам пользу, не будем ли мы отвлекаться от своего пути", — приводит слова Вольффа Autosport.
В нынешнем сезоне "Мерседес" располагается на втором месте в Кубке конструкторов. В активе немецкой команды 223 очка, и они отстают от лидирующего "Ред Булл" на 229 баллов.
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