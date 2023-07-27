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Пирелли останется поставщиком шин для Формулы-1
Поставка шин рассчитана на 2 года
фото - F1
Итальянская компания "Пирелли", являющаяся основным поставщиком шин для Формулы-1, продолжит работать с главной гоночной серией, пишет издание Motorsport-Magazin.
В тендере на поставку шин с 2025 по 2027 год участвовала и компания "Бриджстоун", которая сделала более выгодное предложение. Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла обе заявки, но итоговое решение оставалось за Liberty Media, владеющей Формулой-1.
Отмечается, что решение в пользу "Пирелли" было сделано ввиду абсолютной лояльности итальянской компании чемпионату.
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