Пирелли останется поставщиком шин для Формулы-1

Итальянская компания "Пирелли", являющаяся основным поставщиком шин для Формулы-1, продолжит работать с главной гоночной серией, пишет издание Motorsport-Magazin.

В тендере на поставку шин с 2025 по 2027 год участвовала и компания "Бриджстоун", которая сделала более выгодное предложение. Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла обе заявки, но итоговое решение оставалось за Liberty Media, владеющей Формулой-1.

Отмечается, что решение в пользу "Пирелли" было сделано ввиду абсолютной лояльности итальянской компании чемпионату.