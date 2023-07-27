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Феррари сообщила об уходе спортивного директора
В команде он провел 4,5 года
Фото: Твіттер Феррарі
Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" на своём официальном сайте сообщила об уходе спортивного директора "Скудерии" Лорана Мекиса. Он не приедет на Гран-при Бельгии, который пройдёт в ближайшие выходные.
Специалист провёл в "Феррари" 4,5 года. Команда поблагодарила Мекиса за проделанную работу.
Сообщается, что в "Феррари" Мекиса заменит Диего Йоверно, который работает в итальянском гоночном коллективе уже 23 года. Он будет отвечать за все спортивные вопросы и поддерживать связь с Международной автомобильной федерацией (ФИА).
Напомним, в этом сезоне Формулы-1 "Феррари" располагается на четвёртом месте в Кубке конструкторов.
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