Феррари сообщила об уходе спортивного директора

Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" на своём официальном сайте сообщила об уходе спортивного директора "Скудерии" Лорана Мекиса. Он не приедет на Гран-при Бельгии, который пройдёт в ближайшие выходные.

Специалист провёл в "Феррари" 4,5 года. Команда поблагодарила Мекиса за проделанную работу.

Сообщается, что в "Феррари" Мекиса заменит Диего Йоверно, который работает в итальянском гоночном коллективе уже 23 года. Он будет отвечать за все спортивные вопросы и поддерживать связь с Международной автомобильной федерацией (ФИА).

Напомним, в этом сезоне Формулы-1 "Феррари" располагается на четвёртом месте в Кубке конструкторов.