  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Феррари сообщила об уходе спортивного директора
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Феррари сообщила об уходе спортивного директора

Автоспорт
(1 голосов)

В команде он провел 4,5 года

Феррари сообщила об уходе спортивного директора

Фото: Твіттер Феррарі

Новина українською

Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" на своём официальном сайте сообщила об уходе спортивного директора "Скудерии" Лорана Мекиса. Он не приедет на Гран-при Бельгии, который пройдёт в ближайшие выходные.

Специалист провёл в "Феррари" 4,5 года. Команда поблагодарила Мекиса за проделанную работу.

Сообщается, что в "Феррари" Мекиса заменит Диего Йоверно, который работает в итальянском гоночном коллективе уже 23 года. Он будет отвечать за все спортивные вопросы и поддерживать связь с Международной автомобильной федерацией (ФИА).

Напомним, в этом сезоне Формулы-1 "Феррари" располагается на четвёртом месте в Кубке конструкторов.

По теме
yellow-arrow
Пирелли останется поставщиком шин для Формулы-1
yellow-arrow
Тото Вольфф: В 2024 году нам нужно много изменений
yellow-arrow
Ландо Норрис раскритиковал Льюиса Хэмилтона из-за постоянных жалоб
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ferrari
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде