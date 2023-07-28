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ФИА изменила правила формирования стартовой решётки на ГП Бельгии

Автоспорт
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Все из-за дождя

ФИА изменила правила формирования стартовой решётки на ГП Бельгии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла решение изменить формирование стартовой решётки Гран-при Бельгии. Об этом у себя в социальных сетях написал журналист Эндрю Бенсон.

Организация так решила из-за дождя, который не прекращался вплоть до начала первой тренировки бельгийского этапа. В настоящий момент осадки продолжаются.

Напомним, согласно регламенту, если квалификацию по той или иной причине не удалось провести, стартовая решётка определяется по последней тренировке, в данном случае по первой. ФИА решила излишне не рисковать здоровьем гонщиков в ходе дождевой тренировки, поэтому приняла другое решение, которое пока не называется.

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В статье: Гран-при Бельгии
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