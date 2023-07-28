Сайнс — лучший в дождевой тренировке Гран-при Бельгии

В Спа завершилась свободная практика Гран-при Бельгии. Лучшее время по итогам заезда продемонстрировал пилот команды "Феррари" Карлос Сайнс, вторым был гонщик "Макларена" Оскар Пиастри. Третий результат показал ещё один пилот "Макларена" — Ландо Норрис.

Заезд проходил в дождевых условиях. Ранее стало известно, что Международная автомобильная федерация (ФИА) из-за дождя приняла решение изменить формирование стартовой решётки: если квалификация не состоится, в воскресенье пилоты будут стартовать в порядке, который занимают в чемпионате.

Гран-при Бельгии. Тренировка:

1. Карлос Сайнс ("Феррари") – 2.03,207.

2. Оскар Пиастри ("Макларен") +0,585.

3. Ландо Норрис ("Макларен") +1,277.

4. Шарль Леклер ("Феррари") +4,941.

5. Серхио Перес ("Ред Булл") +5,033.

6. Александер Албон ("Уильямс") +5,187.

7. Юки Цунода ("Альфа Таури") +5,860.

8. Кевин Магнуссен ("Хаас") +6,022.

9. Даниэль Риккардо ("Альфа Таури") +6,112.

10. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +6,835.

11. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +7,076.

12. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +7,092.

13. Джордж Расселл ("Мерседес") +7,268.

14. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +8,878.

15. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +10,795.

16. Логан Сарджент ("Уильямс") – не показал времени.

17. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") — не показал времени.

18. Пьер Гасли ("Альпин") — не показал времени.

19. Эстебан Окон ("Альпин") — не показал времени.

20. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — не показал времени.