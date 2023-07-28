На Гран-при Бельгии могут отменить спринтерскую гонку

Международная автомобильная федерация заявила, что готова пожертвовать проведением спринтерской гонки Гран-при Бельгии.

"Мы можем подтвердить, что команды были проинформированы, что результаты первой практики не будут использованы для формирования стартовой решётки на спринтерскую или основную гонку Гран-при в этот уикенд. Это было сделано, чтобы удостовериться, что команды не будут относиться к первой практике уикенда как к соревновательной сессии.

В то время как ситуация с погодой постоянно меняется, приоритетом будет проведение квалификационной сессии Гран-при. Другие сессии могут быть отменены или перепланированы ради обеспечения этой цели. А если провести квалификацию окажется невозможно, то решётка будет сформирована на основе положения в общем зачёте", — приводит заявление ФИА Pitpass.