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Ферстаппен показал лучшее время в квалификации Гран-при Бельгии

Автоспорт
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Пилот снова показал лучший результат

Ферстаппен показал лучшее время в квалификации Гран-при Бельгии

Фото: Road & Track

Новина українською

Завершилась квалификация Гран-при Бельгии. Лучшее время показал действующий чемпион и лидер общего зачёта пилотов голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл".

Второе место занял пилот "Феррари" Шарль Леклер, ещё один гонщик "Ред Булл" Серхио Перес стал третьим.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация:

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 1:46.168

2. Шарль Леклер ("Феррари") — 1:46.988

3. Серхио Перес ("Ред Булл") — 1:47.045

4. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 1:47.087

5. Карлос Сайнс ("Феррари") — 1:47.152.

6. Оскар Пиастри ("Макларен") — 1:47.365

7. Ландо Норрис ("Макларен") — 1:47.669

8. Джордж Расселл ("Мерседес") — 1:47.805

9. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") — 1:47.843

10. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") — 1:48.841

11. Юки Цунода ("Альфа Таури") — 1:53.148

12. Пьер Гасли ("Альпин") — 1:53.671

13. Кевин Магнуссен ("Хаас") — 1:54.160

14. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") — 1:54.694

15. Эстебан Окон ("Альпин") — 1:56.372

16. Александер Албон ("Уильямс") — 2:00.314

17. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") — 2:00.832

18. Логан Сарджент ("Уильямс") — 2:01.535

19. Даниэль Риккардо ("Альфа Таури") — 2:02.159

20. Нико Хюлькенберг ("Хаас") — 2:03.166.

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В статье: Макс Ферстаппен
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