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Ферстаппен показал лучшее время в квалификации Гран-при Бельгии
Пилот снова показал лучший результат
Фото: Road & Track
Завершилась квалификация Гран-при Бельгии. Лучшее время показал действующий чемпион и лидер общего зачёта пилотов голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл".
Второе место занял пилот "Феррари" Шарль Леклер, ещё один гонщик "Ред Булл" Серхио Перес стал третьим.
Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация:
1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 1:46.168
2. Шарль Леклер ("Феррари") — 1:46.988
3. Серхио Перес ("Ред Булл") — 1:47.045
4. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 1:47.087
5. Карлос Сайнс ("Феррари") — 1:47.152.
6. Оскар Пиастри ("Макларен") — 1:47.365
7. Ландо Норрис ("Макларен") — 1:47.669
8. Джордж Расселл ("Мерседес") — 1:47.805
9. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") — 1:47.843
10. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") — 1:48.841
11. Юки Цунода ("Альфа Таури") — 1:53.148
12. Пьер Гасли ("Альпин") — 1:53.671
13. Кевин Магнуссен ("Хаас") — 1:54.160
14. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") — 1:54.694
15. Эстебан Окон ("Альпин") — 1:56.372
16. Александер Албон ("Уильямс") — 2:00.314
17. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") — 2:00.832
18. Логан Сарджент ("Уильямс") — 2:01.535
19. Даниэль Риккардо ("Альфа Таури") — 2:02.159
20. Нико Хюлькенберг ("Хаас") — 2:03.166.
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