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Макс Ферстаппен не попал в топ-5 стартовой решетки Гран-при Бельгии из-за смены коробки

Автоспорт
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Ранее пилот одержал победу в квалификации

Макс Ферстаппен не попал в топ-5 стартовой решетки Гран-при Бельгии из-за смены коробки

Фото: Getty Images

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Во Франкоршаме (Бельгия) завершилась квалификация Гран-при Бельгии. Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл" показал лучшее время, однако получил штраф, из-за которого потеряет пять позиций в стартовой решётке.

Таким образом, с поула будет стартовать Шарль Леклер ("Феррари"). Наказание Ферстаппена связано с тем, что перед квалификацией произошла замена коробки передач его болида на пятую по счёту в этом сезоне, что является нарушением.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Стартовая решётка:

1. Шарль Леклер "Феррари"

2. Серхио Перес "Ред Булл"

3. Льюис Хэмилтон "Мерседес"

4. Карлос Сайнс "Феррари"

5. Оскар Пиастри "Макларен"

6. Макс Ферстаппен "Ред Булл"

7. Ландо Норрис "Макларен"

8. Джордж Расселл "Мерседес"

9. Фернандо Алонсо "Астон Мартин"

10. Лэнс Стролл "Астон Мартин"

11. Юки Цунода "Альфа Таури"

12. Пьер Гасли "Альпин"

13. Кевин Магнуссен "Хаас"

14. Валттери Боттас "Альфа Ромео"

15. Эстебан Окон "Альпин"

16. Александер Албон "Уильямс"

17. Гуаньюй Чжоу "Альфа Ромео"

18. Логан Сарджент "Уильямс"

19. Даниэль Риккардо "Альфа Таури"

20. Нико Хюлькенберг "Хаас"

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В статье: Макс Ферстаппен
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