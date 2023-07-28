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Комиссия Формулы-1 готова решить проблему с неравенством силовых установок

Автоспорт
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Разница в лошадиных силах составляет от 20 до 30

Комиссия Формулы-1 готова решить проблему с неравенством силовых установок

фото - F1

Новина українською

Комиссия Формулы-1 на своём очередном заседании рассмотрела вопрос с неравенством силовых установок.

Исследования ФИА в ходе первой половины 2023 года подтвердили, что существует одно существенное различие в мощности двигателей. Официально не сообщается, чей двигатель слабее, однако ранее появилась информация, что силовая установка "Альпин" уступает конкурентам порядка 20–30 л.с.

Согласно сообщению ФИА, производители силовых установок дали добро на то, чтобы специальный комитет рассмотрел данную проблему и разработал предложения, которые затем снова рассмотрит комиссия Формулы-1.

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В статье: ФИА
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