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Кевин Магнуссен потеряет три позиции на стартовой решетке

Автоспорт
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Пилот блокировал одного из своих соперников

Кевин Магнуссен потеряет три позиции на стартовой решетке

Фото: F1

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По решению судей датский гонщик Кевин Магнуссен из "Хааса" получил наказание за блокировку пилота "Феррари" Шарля Леклера в квалификации Гран-при Бельгии Формулы-1.

Магнуссен оштрафован на три позиции в стартовой решётке, опустившись на 16-ю позицию.

Магнуссен выехал за пределы трассы в девятом повороте и задел стену, после чего вернулся на сухую траекторию. Датчанин до 16-го поворота не уступал дорогу Леклеру, находившемуся на быстром круге.

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В статье: Кевин Магнуссен Шарль Леклер
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