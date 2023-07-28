Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кевин Магнуссен потеряет три позиции на стартовой решетке
Пилот блокировал одного из своих соперников
Фото: F1
По решению судей датский гонщик Кевин Магнуссен из "Хааса" получил наказание за блокировку пилота "Феррари" Шарля Леклера в квалификации Гран-при Бельгии Формулы-1.
Магнуссен оштрафован на три позиции в стартовой решётке, опустившись на 16-ю позицию.
Магнуссен выехал за пределы трассы в девятом повороте и задел стену, после чего вернулся на сухую траекторию. Датчанин до 16-го поворота не уступал дорогу Леклеру, находившемуся на быстром круге.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- УПЛ. Верес - Полесье 0:2. Ворвались
- МОК автоматически допустил Харлан к Олимпиаде-2024
- Украинский МиГ-29 сбивает вражескую ракету. ВИДЕО
- Формула-1 может заблокировать показ Гран-при Лас-Вегаса
- Красотка дня. Популярная украинская инстаграм-блогерша, которая стала амбассадором Руха. ФОТО
- Красотка дня. Прелестная девушка новичка Тоттенхэма и экс-горняка Манора Соломона. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн