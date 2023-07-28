Кевин Магнуссен потеряет три позиции на стартовой решетке

По решению судей датский гонщик Кевин Магнуссен из "Хааса" получил наказание за блокировку пилота "Феррари" Шарля Леклера в квалификации Гран-при Бельгии Формулы-1.

Магнуссен оштрафован на три позиции в стартовой решётке, опустившись на 16-ю позицию.

Магнуссен выехал за пределы трассы в девятом повороте и задел стену, после чего вернулся на сухую траекторию. Датчанин до 16-го поворота не уступал дорогу Леклеру, находившемуся на быстром круге.