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Формула-1. Ферстаппен выиграл квалификацию спринта на Гран-при Бельгии

Автоспорт
(1 голосов)

Результаты спринтерской квалификации

Формула-1. Ферстаппен выиграл квалификацию спринта на Гран-при Бельгии

Фото: FIA

UA-Футбол
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Сегодня, 29 июля состоялся квалификационный заезд спринтерской гонки очередного этапа Формулы-1 сезона 2023 Гран-при Бельгии.

Победу одержал пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция у представителя "Макларен" Оскара Пиастри (+0,011), а ТОП 3 замкнул гонщик "Феррари" Карлос Сайнс (+0,025).

Результаты квалификации спринта Гран-при Бельгии:

Формула-1. Ферстаппен выиграл квалификацию спринта на Гран-при Бельгии - изображение 1

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В статье: формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Бельгии
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