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Формула-1. Ферстаппен выиграл квалификацию спринта на Гран-при Бельгии
Результаты спринтерской квалификации
Фото: FIA
Сегодня, 29 июля состоялся квалификационный заезд спринтерской гонки очередного этапа Формулы-1 сезона 2023 Гран-при Бельгии.
Победу одержал пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция у представителя "Макларен" Оскара Пиастри (+0,011), а ТОП 3 замкнул гонщик "Феррари" Карлос Сайнс (+0,025).
Результаты квалификации спринта Гран-при Бельгии:
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