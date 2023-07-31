Хэмилтон — о переговорах о новом контракте: Никто не может понять всю сложность ситуации

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон высказался на тему продления контракта с командой. По словам Хэмилтона, переговоры по этому вопросу пока продолжаются. Нынешнее соглашение британца с гоночным коллективом действует до конца 2023 года.

"Я думаю, для обеих сторон это можно назвать американскими горками. Тото – деловой человек. Это непрерывный процесс, и никто не может понять всю сложность ситуации. Однако я планирую оставаться здесь. Мне ещё предстоит проделать много работы с этой командой", — приводит слова Хэмилтона RTBF.

В настоящий момент Хэмилтон занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 148 очков.